Уровень заторов состоянию на 16:00 на дорогах Киева оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено в центральной части Киева в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь". Кроме того, пробки есть на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Броварском и Николая Бажана (на выезде из города).

Пробки также на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, на Подоле, Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Набережно-Крещатицкой, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Фото: yandex.ua

Кроме того, наблюдаются заторы на улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской. Пробки есть на улице Саперно-Слободская, Семена Скляренко, Братиславская, Богатырская и других. Добавим, что заторы образовались на Кольцевой дороге. Сейчас движение затруднено на Южном мосту.

Как сообщала "Страна", ранее в Великую Среду Киев сковали 8-бальные пробки.

Мы писали, что Перед Пасхой на въезде в Украину образовались пробки из-за заробитчан.

Ранее было опубликовано видео масштабной пробки на столичном проспекте Победы.