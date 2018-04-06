В Харьковской области сотрудники полиции изъяли у двух школьников целый мешок со ржавыми боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области, уточняя, что подростков 10 и 15 лет задержали на станции Лозовая.

"Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУ НП изъяли боеприпасы для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Как рассказали задержанные школьники, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле железнодорожной станции.

Фото: hk.npu.gov.ua

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Ведутся следственные действия.

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