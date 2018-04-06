Главный вопрос, который волнует сегодня болельщиков донецкого Шахтера - останется ли Паулу Фонсека у руля команды после окончания сезона (контракт тренера заканчивается летом и уже появилась информация, что "горняки" предложили ему совершенно фантастические условия - Прим.Ред.).

А тем временем европейская пресса наперебой сообщает об интересе к Паулу Фонсеке со стороны ряда солидных клубов Англии, Италии и Франции.

Так, например авторитетная итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер Шахтера попал в список кандидатов на пост главного тренера Наполи.

Это связано с тем, что нынешний коуч неаполитанцев Маурицио Сарри не может договориться с клубом о новом контракте. Издание отмечает, что к персоне Фонсеки есть интерес со стороны Челси, Зенита, Монако и Тотенхэма.

Паулу Фонсека попал в список претендентов на пост главного тренера Наполи, фото: corrieredellosport.it

Среди кандидатов на пост главного тренера Наполи также и главный тренер Сампдории Марко Джампаоло и наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль.

Ранее "Страна" сообщала, что Фонсека рассказал УЕФА, как ему работается в Шахтере.