Челси, Тотенхэм, Монако. В гонку за тренером Шахтера включился и Наполи
Главный вопрос, который волнует сегодня болельщиков донецкого Шахтера - останется ли Паулу Фонсека у руля команды после окончания сезона (контракт тренера заканчивается летом и уже появилась информация, что "горняки" предложили ему совершенно фантастические условия - Прим.Ред.).
А тем временем европейская пресса наперебой сообщает об интересе к Паулу Фонсеке со стороны ряда солидных клубов Англии, Италии и Франции.
Так, например авторитетная итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер Шахтера попал в список кандидатов на пост главного тренера Наполи.
Это связано с тем, что нынешний коуч неаполитанцев Маурицио Сарри не может договориться с клубом о новом контракте. Издание отмечает, что к персоне Фонсеки есть интерес со стороны Челси, Зенита, Монако и Тотенхэма.
Паулу Фонсека попал в список претендентов на пост главного тренера Наполи, фото: corrieredellosport.it
Среди кандидатов на пост главного тренера Наполи также и главный тренер Сампдории Марко Джампаоло и наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль.
Ранее "Страна" сообщала, что Фонсека рассказал УЕФА, как ему работается в Шахтере.