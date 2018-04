В ФИФА представили дизайн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Презентационный видеоролик с билетом опубликовала пресс-служба ФИФА.

На билетах будут присутствовать ключевые элементы защиты - штрихкод и голограмма. Также на них будет помещено полное имя владельца. Для прохода на стадион помимо наличия билета необходим паспорт болельщика.

Второй период продаж билетов завершился во вторник. Всего их было реализовано около 1,7 млн. Билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, начнут доставлять их владельцам в апреле-мае 2018 года. Билеты, купленные во время последнего этапа продаж в порядке живой очереди, можно будет получить в главных билетных центрах ФИФА, которые откроются 18 апреля.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Волгограде, Казани, Нижнем-Новгороде, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре и Ростове-на-Дону.

Ранее фонд "Общественное мнение" провел опрос, по результатам которого выяснилось, что лишь 4% жителей страны верят в победу сборной России на мировом первенстве, а 17% считают, что национальная команда выйдет из группы.



