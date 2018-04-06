Житель Киевской области получил по почте полтора килограмма марихуаны. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Получив оперативную информацию о возможной поставке наркотиков, сотрудники полка полиции особого назначения №1 прибыли на почтовое отделение для проверки.

Через несколько минут после получения посылки, в которой, по мнению полицейских, были наркотики, получатель был задержан на выходе.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в посылке правоохранители обнаружили около полутора килограмма растительного вещества, похожего на марихуану. Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу.

"Мы установили, что 44-летний житель Киевской области проживал в столичном хостеле. При этом он нарушил режим домашнего ареста, который ему избрал суд за совершение предыдущего преступления по месту регистрации. С ним общаются следователи, которые выясняют, кто присылал посылку с наркотиками", - отметил Александр Кузьмин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы.

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