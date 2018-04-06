Суд не отпускал капитана судна "Норд" - прокуратура
Суд Херсона не освобождал капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко и не рассматривал ходатайство о применении меры пресечения для Горбенко.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
По информации прокуратуры, 4 апреля 2018 года Херсонский горсуд был уведомлен о доставке подозреваемого, а заседание по избранию ему меры пресечения было назначено на 13:00 5 апреля. В от же день в судебном заседании был объявлен перерыв до 13:30 6 апреля.
В соответствии с ч. 1 ст. 186 УПК, суд рассматривает ходатайство о применении или изменении меры пресечения не позднее трех суток с момента задержания подозреваемого. Капитан "Норда" был задержан 4 апреля в 06:51, поэтому 72 часа на рассмотрение ходатайства истекают в 06:51 7 апреля.
Прокуратура Автономной Республики Крым просит лиц, которые не владеют достоверной информацией и соответствующими знаниями уголовного процесса, воздержаться от распространения такой информации и не вводить в заблуждение украинское общество.
Госпогранслужба Украины задержала российский траулер "Норд" еще 25 марта. Судно транспортировали в Бердянск, запретив экипажу сходить на берег.
Ранее "Страна" сообщала, что суд в Херсоне отпустил капитана судна "Норд" на свободу. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина, который представляет интересы экипажа судна.
Также экипаж крымского "Норда" заявил, что не покинет судно без капитана.