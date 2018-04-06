Суд Херсона не освобождал капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко и не рассматривал ходатайство о применении меры пресечения для Горбенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

По информации прокуратуры, 4 апреля 2018 года Херсонский горсуд был уведомлен о доставке подозреваемого, а заседание по избранию ему меры пресечения было назначено на 13:00 5 апреля. В от же день в судебном заседании был объявлен перерыв до 13:30 6 апреля.

В соответствии с ч. 1 ст. 186 УПК, суд рассматривает ходатайство о применении или изменении меры пресечения не позднее трех суток с момента задержания подозреваемого. Капитан "Норда" был задержан 4 апреля в 06:51, поэтому 72 часа на рассмотрение ходатайства истекают в 06:51 7 апреля.

Прокуратура Автономной Республики Крым просит лиц, которые не владеют достоверной информацией и соответствующими знаниями уголовного процесса, воздержаться от распространения такой информации и не вводить в заблуждение украинское общество.

Госпогранслужба Украины задержала российский траулер "Норд" еще 25 марта. Судно транспортировали в Бердянск, запретив экипажу сходить на берег.

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Херсоне отпустил капитана судна "Норд" на свободу. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина, который представляет интересы экипажа судна.

Также экипаж крымского "Норда" заявил, что не покинет судно без капитана.

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