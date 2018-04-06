Почти миллион гривен процентов дохода по вкладам в Международном инвестиционном банке задекларировал президент Петр Порошенко. Об этом стало известно из сообщения о существенных изменениях за текущий год в реестре электронных деклараций главы государства.

Глава государства задекларировал 994 480 гривен процентов от трех вкладов, которые находятся в этом финансовом учреждении, а именно 108 736 грн, 308 085 грн и 577 659 грн.

Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 гривнам.

В сообщении пресс-службы АП указано, что 336 тыс. грн из них составляет заработная плата, которую глава государства "в полном объеме перечисляет на благотворительные цели".

15 795 874 гривен - проценты по депозитам.

Кроме того, в сообщении отмечается, что с суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Ранее "Страна" писала о том, что президент ФФУ задекларировал дюжину дорогих часов и крупные суммы в трех валютах.

Также мы сообщали, что замглавы ЦИК Усенко-Черная задекларировала обручальное кольцо за 500 тыс гривен и миллионный доход.