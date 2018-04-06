Соединенные Штаты ввели санкции против 38 россиян из "кремлевского списка".

Пофамильный список российских бизнесменов, чиновников и юрлиц опубликовало Министерство финансов США. В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний. Полный список доступен на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в список включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Санкционный список был разработан в начале 2018 года. Введение этих ограничений станет следующим шагом после того, как 15 марта США одобрили введение санкций против 19 человек и пяти компаний, в том числе и в отношении российских разведывательных служб из-за кибератак.

Ранее сообщалось, что санкции вводятся в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки", который также известен как CAATSA. Документ был одобрен республиканцами и демократами, которые стремились наказать Россию за аннексию Крыма, участие в сирийской гражданской войне и вмешательства в президентские выборы США.