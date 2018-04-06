Самыми популярными праздниками украинцев оказались Пасха, Рождество и Новый год.

Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

В рейтинге популярности Пасха (82% опрошенных) опередила Рождество (81%). Новый год считают важным праздником 79% респондентов.

Популярными официальными праздниками украинцев также являются: Международный женский день – 45%, Троица – 35%. День Победы – 31%, а также День Независимости Украины – 16% опрошенных.

Наименее популярные официальные праздники украинцев – День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Также опрос показал, что женщины больше, чем мужчины, уважают религиозные праздники. Важным для себя праздником Пасху назвали 85% женщин и 79% мужчин.

Наибольшая доля тех, кто считает Пасху праздником, сконцентрирована в Западном регионе. Здесь Воскресение Христово празднуют 92% опрошенных. Для сравнения, в Центральном регионе Пасха является праздником лишь для 76% респондентов.

По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником Международный женский день (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%). Однако увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%).

Опрос проводился в феврале в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма. Методом интервью опрошено 2043 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3%.

Ранее "Страна" сообщала о Пасхе и начало майских. Сколько дней украинцы будут отдыхать в апреле.

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