Итальянский "Интер" готовит серьезную трансферную кампанию после окончания сезона, и всерьез рассматривает возможность покупки у "Шахтера" полузащитника сборной Украины - Марлоса. Причем сумма трансфера Марлоса может составить 20 миллионов евро.

Кроме Марлоса, в круг интересов "Интера" попал и полузащитник Эрик Ламела, аргентинский легионер английского клуба "Тоттенхэм Хотспур".

"Ламела не является приоритетом, даже после пяти сезонов в Премьер-лиге. В первую очередь, это, конечно же Марлос, который дебютировал в национальной команде Шевченко. Он хотя не очень молод, но является очень качественным игроком, с определенным успехом и большим опытом, как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, где провел 61 матч. Марлос в этом сезоне забил 17 голов и сделал 12 асистов. Его контракт истекает в 2019 году, поэтому цена не может превышать 20 миллионов", - уверены в Tuttosport.

Фото: twitter.com/Inter

Ранее стало известно, что "Интер" предположительно планирует заключить контракт с еще одним футболистом сборной Украины - вратарем "Зари" Андреем Луниным. А вот от перехода Бернарда в миланском клубе якобы решили отказаться.

Ранее "Страна" сообщала, что после Марлоса гражданином Украины может стать еще один легионер "Шахтера".