Голливудский актер Брэд Питт, который только недавно заявил об отказе от интимных отношений, увлекся новой женщиной.

Избранницей экс-мужа Джоли стала профессор архитектуры из Массачусетского технологического института Нери Оксман, сообщает PageSix.

Инсайдеры отмечают, что 54-летний Питт сначала очень увлекся профессиональной деятельностью 42-летней Оксман, но впоследствии появились намеки на отношения большие чем дружба.

"Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, однако Питт увлекается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время", - сообщил инсайдер.

Нери Оксман Фото: materialecology.com

Однако, по словам инсайдеров, дружеские отношения Брэда и Нери вполне могут перерасти в романтические. Актер не скрывает, что ему нравятся сильные и умные женщины.

"Брэд очень увлечен своей новой подругой. Вполне вероятно, что их общение перерастет в нечто больше, поскольку ему всегда нравились умные женщины, с которыми есть, о чем поговорить", – добавляет источник.

Заметим, что американо-израильский архитектор и дизайнер Оксман ранее была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голиеве, который, по ее словам, имел невероятное влияние на ее работу.

Как сообщала "Страна", ранее СМИ писали о нескольких возможных романах Питта. Ранее Питта и Энистон застукали за поцелуем.

Также сообщалось, что Брэд Питт сблизился с Дэми Мур и читает с ней Каббалу.

Также в прошлом году СМИ писали о романе Брэда Питта с принцессой Монако.