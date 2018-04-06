В Херсоне патрульные задержали мужчину, который вчера, 5 апреля, мужчина открыл огонь неподалеку от площади Свободы.

Об этом пишет пресс-служба Патрульной полиции.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили окровавленного мужчину, которому врачи скорой уже оказывали медицинскую помощь.

Со слов очевидцев, мужчина, который устроил стрельбу, уехал с места происшествия на автомобиле Subaru. Граждане также сообщили номерные знаки транспортного средства.

Ориентировка на указанный автомобиль немедленно передали всем экипажам полиции. В городе объявили оперативный план "Перехват".

Примерно за 20 минут патрульные остановили автомобиль Subaru на улице Полтавской. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили топор, патроны и предмет, похожий на ружье.

Патрульные задержали 32-летнего водителя.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне с 5 этажа сорвался лифт с двумя подростками.

Также в Херсоне 40 полицейских и спецназовцев задержали грабителей, укравших $267 тысяч.