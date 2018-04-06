Москва и Киев ведут контакты по поводу задержанного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд". Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Да, контакт идёт, об этом регулярно информируют и наши пограничники, и министерство иностранных дел, вся эта информация официально распространяется", - заявил Лавров журналистам в Минске.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в водах Азовского моря сейнер "Норд" под флагом РФ с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска. Им запрещено покидать судно. Это жители Крыма, незаконно получившие российские паспорта.

Ранее "Страна" писала о том, что экипаж крымского "Норда" заявил, что не покинет судно без капитана.

Также мы сообщали, что суд в Херсоне отпустил капитана судна "Норд" на свободу.