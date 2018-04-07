В этом году произойдет что-то очень важное. Ведь впервые за 27 лет предпасхальная Великая суббота совпадает с другим большим православным праздником - Благовещением.

Когда такое происходит, греческие православные ждут событий всемирно-исторического масштаба - именно в том году, когда случается совпадение двух великих православных праздников.

В последний раз сопадение происходило в 1991 году. Когда почти сразу - летом - распался Советский Союз. Предпоследний - в 1912 году. Каких-то суперважных событий тогда не было. Но, возможно, начали складываться предпосылки для Первой мировой войны.

Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане празднуют 7 апреля, а Великая суббота отмечается в плавающей датой. Но в этом году они совпали. Такое бывает крайне редко и называется Кириопасха. Она повторится лишь в 2075 году.

Благовещение - история праздника

В православной церкви - двенадцать основных праздников. Благовещение занимает одно из важнейших мест среди них, поскольку это первая весть о воплощении Христа через Деву Марию. Именно в этот день она говорила с архангелом Гавриилом, который принес известие, что у нее родится Божий Сын.

Часть библейской цитаты Гавриила стала канонической молитвой в православной церкви "Богородице, Дево, радуйся". Архангел рассказал Марии, что ее сын будет по имени Иисус и ему уготован престол царя Давида:

"Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна Ты между женами. Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца".

В ответ Мария выразила покорное согласие. И это не просто слова. В церкви считают, что было крайне важно не только сообщить Богородице благую весть, но и получить ее согласие. Поэтому предполагается, что непорочное зачатие произошло именно в момент ответа Марии.

Название "Благовещение" появилось лишь в VII веке, хотя сам этот день праздновался уже на протяжении четырех веков. Ранее он назывался " возвещение", "день приветствия", "Приветствие Марии", "Зачатие Христа".

Великая суббота. Сошествие Иисуса в ад

Последний день перед Пасхой 2018 - это Великая суббота, которая, как говорилось выше, совпала с Благовещением.

Это не просто "день отдыха" перед Пасхой. В субботу, после распятия и погребения Христа, произошло ключевое событие христианства - сошествие Христа в преисподнюю. Проще говоря - в ад.

По крайней мере, так считают богословы - и эта точка зрения в христианском мире общепринята. Отсылки на вход Иисуса в царство ада есть еще в Ветхом завете, в писаниях о пророках. Там говорится, что Христос спустится в ад, сокрушит силу дьявола и воскреснет, выведя из преисподней праведников.

Отметим, что в богословии бытует версия, что до Христа все души попадали только в ад - из-за того, что природа человека была испорчена первородным грехом. Иисус же искупил этот грех, принеся в жертву себя самого - и в своем лице исправив всю человеческую природу. И, войдя в ад без первородного греха, Христос разрушил его власть - можно сказать, как вирус, внедренный в во "вражеский" компьютер.

Именно поэтому после жертвы и воскресения Христа теперь у каждого человека появилась возможность спастись от ада - действуя по наставлениям Сына Божьего (то есть, исправляя свою греховную природу по "модели" Христа - и, соответственно, избегая ада).

Благодатный огонь 2018

В храме Гроба Господня в этот же день - последнюю субботу перед Пасхой - ежегодно сходит Благодатный огонь.

Считается, что он появляется сам по себе чудесным образом, и в первые минуты не обжигает. Это видно даже на ежегодных богослужениях - верующие буквально "омывают" свои лица пламенем, которое нисколько им не вредит.

После схождения огонь раздают верующим, собравшимся вокруг храма. Его потом развозят по разным странам, включая и Украину.

Что можно и чего нельзя делать на Благовещение и Великую субботу

Как и во все большие праздники, в этот день нужно пойти на службу в церковь. Также принято печь и освящать просфоры. Рекомендуется испечь или купить в храме по одной на каждого члена семьи и заказать молитву за их здравие.

В этот день нельзя работать. В народе говорят: "В этот день девка косу не плетет, птица гнезда не вьет". Есть легенда, что когда-то кукушка свила гнездо в день Благовещения и была наказана за это: с тех пор кукушки не делают гнезд, а подбрасывают свои яйца другим птицам.

Также нельзя в этот день стричься и делать прически.

Все домашние дела под запретом, за исключением приготовления пасхальных блюд, но при этом их нельзя пробовать (из-за поста).

В Благовещение нельзя заниматься посевными и другими работами в саду или огороде. Традиционно все это делается в следующий день после праздника, однако поскольку в этом году после Благовещения наступает Пасха, то работать также нельзя.

Существует традиция в этот день выпускать на волю птиц. Это служит напоминанием о Благой вести и свободе, которая дана всем творениям Божьим.

Не рекомендуется одалживать деньги и давать на время какие-то вещи – есть риск отдать вместе с этим свое благополучие и достаток.

В этот день нельзя ругаться и ссориться, а также употреблять алкоголь и заниматься сексом.

Благовещение 2018 – это последний день Великого поста, так что еще нельзя есть скоромную пищу: мясо, яйца, молочные продукты. Разрешается горячая пища с растительным маслом.

Открытки с Благовещением 2018

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