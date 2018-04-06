С 6 апреля львовские больницы присоединятся к электронной системе E-health, которая позволит проводить во Львове подписания деклараций с семейным врачом. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Только что завершила разговор с начальником управления здравоохранения города Львов, Владимиром Зубом: учреждения города зарегистрировались в системе eHealth, врачи готовы и с сегодняшнего дня начинают подписывать декларации с пациентами", - написала Ульяна Супрун.

Напомним, во Львове власти отложили старт подписания деклараций пациентов с семейными врачами из-за юридической неопределенности процесса. До сегодняшнего дня во Львове нет ни одной больницы, зарегистрированной в E-Health.

В целом на Львовщине сейчас к системе E-health присоединились 74 больницы, в которых 442 семейных врача уже заключили декларации со 3413 пациентами.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала, как изменится прием к гинекологу в рамках реформы.