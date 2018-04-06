После завершения первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые принесли удивительные результаты и суперкрасивые голы, в УЕФА назвали команду недели.

Неудивительно, что в нее вошли сразу по три игрока мадридского "Реала" (обыграл в гостях итальянский "Ювентус" со счетом 3 - 0, а Роналду забил фантастический гол бисиклетой - Прим.Ред.) и "Ливерпуля", который сотворил сенсацию, разгромив на своем поле грозный "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы (3 - 0).

Кроме героев этих двух поединков - Роналду, Марсело, Карвахаля, Салаха, Окслейда-Чемберлена и Кариуса, - в сборную тура попали и Суарес с Пике ("Барселона"), Тьяго с Рибери ("Бавария") и Сарабия из "Севильи", передает официальный сайт УЕФА.

Фото: uefa.com

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Ромы обвинил арбитра в подсуживании Барселоне.