В результате паводка в Луганской области оказались подтоплены мосты и дороги местного значения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Наиболее сложная ситуация на севере региона. Из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами.

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"На некоторых реках (например, Северский Донец, Томашевский мост) вода прибывает 50-60 см ежесуточно. Если не чистить русло реки, то возможна серьезная угроза затопления здания моста. Работаем совместно с ГСЧС, ГП "Луганский облавтодор". На некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад", - отметил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский.

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По его словам, сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Там затоплены низководные мосты, а также дороги местного значения. "Сегодня еще рано говорить о том, когда угроза минует. Дело в том, что например, Северский Донец, который течет из Белгородской области России, а там снега еще не начали таять", – сказал Цыганский.

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В областном центре по гидрометеорологии и управлении водных ресурсов говорят, что уровень воды достиг среднего многолетнего. То есть, ситуация не является критической. В течение следующей недели (9-15 апреля) метеорологи прогнозируют подъем воды, однако, могут произойти как спад, так и ежедневные колебания уровня.

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Наиболее угрожающая ситуация с мостами через реку Айдар. Там подтоплены дороги и мосты между Новопсковим и Осиновым, Старобельском и Хворостяновкой, Старобельском и Балакировкой, Титаревкой, Новоселовкой, Проказиным, Бутовкою, Закотным, Лисогоровкой Новопсковского и Старобельского районов.

Ранее "Страна" сообщала, что паводок на Дунае поднял 480-килограммовую мину времен Первой мировой.

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