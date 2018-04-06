В небе над Харьковом замечен оптический феномен - радуга вокруг Солнца. Об этом написал в Facebook харьковский астроном Владимир Кожанов.

"Гало в небе над Харьковом 5.04.18 !!! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!", - написал в соцсети астроном и добавил, что раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.

Напомним, что гало представляет собой светящееся кольцо вокруг мощного источника света. Обычно этот оптический феномен появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг, например, уличных фонарей.

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