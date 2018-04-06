27 человек заболели сальмонеллезом в детском саду в Збараже Тернопольской области. 23 из заболевших - дети. Об этом сообщает областной лабораторный центрМинздрава.

"На сегодняшнее утро зарегистрированы 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлены 11 больных. Остальные больные ожидают результатов лабораторных исследований", - сообщают в лабораторном центре.

Кроме того, специалистам удалось обнаружить источник заражения в детском саду - им стали сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой.

Заражение детей инфекцией произошло в результате нарушения технологии приготовления блюд и правил содержания пищеблока.

На данный момент в области проходят противоэпидемические мероприятия.

Напомним, сальмонеллез - инфекционное заболевание, передающееся человеку от животных или продуктов животного происхождения. Поражает в первую очередь желудочно-кишечный тракт и отличается тяжелым течением, особенно у детей - вплоть до летального исхода.

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