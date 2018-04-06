Во время празднования Пасхи на одну ночь в так называемой "ЛНР" отменили комендантский час.

Об этом пишу сепаратистские СМИ.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник.

Действие режима комендантского часа отменяется в период с 23:00 с 7 апреля 2018 года до 04:00 8 апреля 2018 года.

На следующий день после Пасхи комендантский час на неподконтрольной части Донбасса вновь будет введен.

Напомним, что на Пасху контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО будут работать в штатном режиме.

Как сообщала "Страна", 10 апреля Петр Порошенко едет в Германию, чтобы обсудить миротворцев на Донбассе.