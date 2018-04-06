Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Дмитрию Куприяну, который получил пять лет за то, что являлся "начальником службы тыла" "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

"По результатам судебного рассмотрения материалов уголовного производства по обвинению Д.Куприяна суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы", - сказано в сообщении.

Куприян (позывной Батя) обвинялся в том, что с июня по сентябрь 2014 года, находясь на территории Донецкой области, контролируемой так называемой "ДНР", разделяя политические взгляды членов "ДНР", стал членом этой организации.

"Занимая должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР" и следуя указаниям так называемого "министра обороны ДНР", гражданина Российской Федерации И.Гиркина, принимал активное участие в деятельности указанной террористической организации, а также способствовал ее деятельности", - добавила пресс-служба.

Приговор суда оставлен в силе постановлением Апелляционного суда Киева от 4 апреля 2018 года.

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