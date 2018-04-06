5 апреля в Херсоне родственники, адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку перед заседанием местного суда об избрании меры пресечения задержанному накануне депутату "Евпаторийского городского совета". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Вчера перед началом судебного заседания его родственники (задержанного, -Прим. ред.), адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку. Ничего критичного не произошло. Это можно назвать разве что инцидентом. Он, скорее, был эмоциональным. Сейчас все направлено в прокуратуру АРК Крым. Она будет принимать решения и квалифицировать их действия", - отметила Гитлянская.

Депутат "Евпаторийского городского совета" был задержан на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом. 5 апреля Херсонский городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Ранее "Страна" писала о том, что по соцсети разошлась информация о том, что толпа пыталась отбить у правоохранителей задержанного капитана российского сейнера "Норд", но позже вяснилось, что на самом деле в эпицентре инцидента был задержанный депутат "Евпаторийского горсовета".

Также мы сообщали о том, что суд в Херсоне отпустил капитана судна "Норд" на свободу.