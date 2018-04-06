Журналисты российского издания "СПИД-инфо" устроили забастовку и остановили работу над выпуском газеты.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, авторам журнала почти три года не платят гонорары. Владелец, Игорь Манн, который получил гражданство США, задолжал подчиненным около 9 миллионов. Он обещал выплатить долги, а потом Манн продал журнал, никого не предупредив.

СПИД-Инфо – легендарная советская газета. Выпускалась с 1989 года, и что изначально была пособием для молодежи по "сексуальной грамотности". За три года тираж издания достиг 3 млн экземпляров, а газета обошла по популярности известные таблоиды пост-перестроечного времени: "Экспресс-газету" и "Мегаполис-экспресс".

Журналисты "СПИД-инфо" обратились в прокуратуру и новый хозяин погасил треть долгов. Но сотрудники не верят, что с ними рассчитаются, поэтому остановили работу редакции до выплаты всех долгов.

Напомним, что премьер-министр Словении подал в отставку из-за забастовок учителей и госслужащих.

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