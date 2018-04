Пользователи соцсетей вновь обратили внимание на необычное поведение волос президента США Дональда Трампа.

Пользователь @davidmackau в Twitter поделился фото и видео, на которых шевелюра политика будто пытается сбежать от владельца.

Фото: twitter.com/davidmackau

Пользователи сравнили волосы президента с нереалистичными прическами персонажей аниме и овощами.

Фото: twitter.com/davidmackau

Ролик был заснят в четверг, 5 апреля, когда Трамп вылетал в Западную Вирджинию на конференцию о налогах. В этот день дул очень сильный ветер. За сутки видео посмотрели больше двадцати тысяч человек.

watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq