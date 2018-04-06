"Убегающие" волосы Трампа снова стали хитом соцсетей. Фото, видео
Пользователи соцсетей вновь обратили внимание на необычное поведение волос президента США Дональда Трампа.
Пользователь @davidmackau в Twitter поделился фото и видео, на которых шевелюра политика будто пытается сбежать от владельца.
Фото: twitter.com/davidmackau
Пользователи сравнили волосы президента с нереалистичными прическами персонажей аниме и овощами.
Фото: twitter.com/davidmackau
Ролик был заснят в четверг, 5 апреля, когда Трамп вылетал в Западную Вирджинию на конференцию о налогах. В этот день дул очень сильный ветер. За сутки видео посмотрели больше двадцати тысяч человек.
watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq— David Mack (@davidmackau) 5 апреля 2018 г.
Видео: twitter.com/davidmackau
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп сел на диету без углеводов и фастфуда.
Также Трамп оказался лысым. Секрет президента США выдал ветер.