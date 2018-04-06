В Северодонецке 54-летний мужчина подорвал себя гранатой. Об этом в Facebook сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Трагедия произошла 5 апреля, около 23.20, вблизи многоэтажки на пр. Гвардейском.

В полицию поступило анонимное сообщение, что вблизи развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке. Было установлено, что посетители развлекательного заведения около 23.20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние и раздался взрыв.

Мужчина накрыл своим телом гранату. Он получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Фото: facebook.com/csomvd

Напомним, что в Кривом Роге на полигоне во время учений подорвались трое военных.

Как сообщала "Страна", в Черкассах неизвестные бросили две гранаты в окна завода "Фотоприбор".