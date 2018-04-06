Вспышка кори произошла в начале этой недели среди курсантов 4-го курса Института уголовно-исполнительной службы Национальной академии внутренних дел в Киеве. При этом руководство Института не изолировало заболевших курсантов и они продолжали находиться в общежитии вместе с остальными. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на компетентные источники.

По состоянию на 4 апреля сообщалось о шестерых заболевших с подтвержденным диагнозом "Корь". Еще у нескольких курсантов была высокая температура - до 39 градусов.

5 апреля одному из находящихся в общежитии заболевших пришлось вызывать скорую помощь.

По данным источников, руководство якобы запугивало курсантов, чтобы они не выносили информацию о вспышке кори за пределы учебного заведения.

"Последний этаж общежития, пятый, на котором живут больные корью, полностью перекрыли. Устроили такой себе карантин, но там вместе с больными живут и здоровые люди. Перекрыли от общего доступа, то есть они не могут выходить через центральный вход. Им выделили отдельный выход - аварийный, через который они все равно ходят на учебу. Также для их курса сделали отдельное время для завтрака, обеда и ужина, и они теперь отдельно от всех едят и принимают душ в другие часы", - рассказал источник.

После того, как информация о заболевших корью курсантах просочилась за пределы учебного заведения, на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы появилось сообщение о выявлении семи человек с признаками заболевания корью.

"Все заболевшие курсанты заблаговременно имели соответствующую вакцинацию, по их обращению оказана квалифицированная медицинская помощь, четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, остальные трое, у которых легкая форма заболевания, находятся под медицинским наблюдением по месту жительства. Курсанты, которые контактировали с больными, ежедневно осматриваются медработниками", - говорится в сообщении.

Также в ГУИС отметили, что больные курсанты по месту дислокации не находятся.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области корью заболели больше сотни человек.

Также мы сообщали, что 11 военных заболели корью в Очакове Николаевской области.