В Южной Корее суд приговорил к 24 годам лишения свободы бывшего президента Пак Кын Хе. Ее признали виновной в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

В украинских соцсетях сравнили этот случай с коррупцией в Украине и предположили, что наши лидеры достойны примерно той же участи.

"Страна" решила вспомнить, за что в разных странах мира судили бывших президентов.

Южная Корея

Пак Кын Хе, РИА Новости

Предыдущий президент Южной Кореи Пак Кын Хе - это дочь знаменитого диктатора-реформатора Пак Чон Хи, при котором страна сделала рывок и оставила далеко позади своих северных собратьев.

Так вышло, что должность его дочери досталась буквально по наследству. Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года.

В СМИ появились сведения о том, что на президента оказывает влияние близкая подруга Чхве Сун Силь. На протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений.

Также подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний, чтобы те перечисляли десятки миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

По данным расследования, Пак Кын Хе знала о происходящем и была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь.

Президент была отстранена от власти в апреле 2017 года.

Бразилия

4 апреля этого года бразильский суд вынес решение о помещении в тюрьму бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва, который занимал этот пост в 2003–2010 годах. Голосование судей транслировалось в прямом эфире в интернете.

Против да Силва было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, результате расследования, начатого в 2014 году, выяснилось, что после прихода президента к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяной компании Petrobras за "откаты".

Также экс-президент был признан виновным в получении более миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. На эти деньги была куплена шикарная трехэтажная квартира.

В июле прошлого года Лула да Силва был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения. В январе этого года он проиграл апелляцию, более того – суд увеличил срок заключения с 9,5 до 12 лет.

Однако выполнение решения суда затягивалось, поскольку экс-президент имел право обжаловать приговор, и при этом оставаться на свободе.

Франция

В марте 2018 года французская полиция задержала экс-президента Николя Саркози. Позже его отпустили домой, но он остается под следствием. Саркози подозревают в финансовых махинациях во время его избирательной кампании, в частности, в незаконном получении денег от Ливии.

У следователей есть информация, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию 50 миллионов евро, что вдвое больше бюджета, разрешенного законом.

Также его обвиняют в коррупции и злоупотреблению властью. Экс-президента подозревают в том, что он пытался получить конфиденциальную информацию у высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера. В обмен Саркози обещал ему содействовать в назначении на престижный пост в княжестве Монако.

Египет

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси 16 мая 2015 года был приговорен к смертной казни, которую суд отменил в 2016 году под давлением международного сообщества и заменил его пожизненным заключением.

В 2012 году после свержения Хосни Мубарака Мурси победил на выборах президента страны, став первым демократически избранным президентом в истории Египта. Спустя год он был смещен с поста в результате военного переворота, и новые власти выдвинули против него ряд обвинений.

Последний приговор Мурси был вынесен по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных из тюрьмы в 2011 году – эти события в итоге привели к свержению режима Хосни Мубарака.

В силе также остается другой приговор Мурси – по делу о беспорядках у президентского дворца в 2012 году, за это он приговорен к 20 годам тюрьмы.

Кроме того, 30 декабря 2017 года Уголовный суд в Каире приговорил Мурси к 3 годам тюрьмы за оскорбление судей. Всего в отношении Мурси, который находится в заключении с момента его свержения в июле 2013 года, были возбуждены четыре уголовных дела.

Израиль

Восьмой президент Израиля Моше Кацав, который занимал этот пост с 2000 по 2007 год, был осужден в 2010 году на семь лет тюремного заключения по нескольким статьям, включая изнасилование и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Дело началось в июле 2006 года, когда одна из бывших сотрудниц канцелярии президента Израиля выдвинула в адрес Кацава обвинение в сексуальных домогательствах. Кацав в ответ обвинил ее в клевете, подав встречный иск. Позже стало известно, что схожие заявления подали еще несколько женщин, все бывшие сотрудницы. Все обвинения относились к периоду работы Кацава в правительстве Биньямина Нетаньяху во второй половине 90-х.

Также полиция получила информацию о том, что Кацав нарушал закон о запрете прослушивания телефонных разговоров, а также о мошенничестве и превышении полномочий.

В июле 2007 года Моше Кацав официально объявил об отставке. В декабре 2010 года окружной суд Тель-Авива признал Моше Кацава виновным в двух случаях изнасилования и одном случае развратных действий с применением силы. В марте 2011 года был вынесен приговор: семь лет тюрьмы и два года условно, а также выплата компенсации двум пострадавшим.

Моше Кацав отсидел пять лет, после чего было принято решение о его досрочном освобождении, поскольку экс-президент "осознал тяжесть своих преступлений и раскаивается в содеянном". Он вышел из тюрьмы 21 декабря 2016 года.

Кыргызстан

Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев был осужден заочно у себя на родине по нескольким делам.

Военный суд Бишкекского гарнизона в 2016 году заочно приговорил экс-президента и его родного брата Жаныша Бакиева, возглавлявшего службу госохраны, к пожизненному сроку за организацию массового убийства участников митинга на центральной площади Бишкека в апреле 2010 года. Во время тех событий 77 человек были убиты и свыше 300 получили ранения.

Еще один приговор был заочно вынесен Бакиеву за организацию покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли – 25 лет тюрьмы. По данным следствия, целью преступления было установление контроля над золоторудным месторождением Джеруй, разведанные запасы которого оценивались в 80 тонн.

Лицензия на разработку принадлежала британской компании Oxus Gold. Ее представитель в Киргизии Шон Дэйли в 2006 году активно лоббировал интересы компании, и произошел конфликт интересов. Дэйли пытались застрелить 7 июля 2006 года, однако он выжил и вскоре уехал из страны.

Кроме того, Бакиева и его брата судили за земельные махинации. С учетом нового приговора и по причине наличия других приговоров, Курманбек Бакиев совокупно был приговорен к 30-летнему тюремному сроку.

Все дела велись заочно, поскольку после свержения Бакиева во время революции 2010 года экс-президент и его семья получили убежище в Беларуси. Киргизская сторона неоднократно требовала от Беларуси задержания и экстрадиции Курманбека Бакиева, но безуспешно.

Сербия

Слободана Милошевича, экс-президента Сербии и Союзной республики Югославии, судили в Гааге. Он был одним из центральных действующих лиц во время распада Югославии и кровопролитных вооруженных конфликтов при этом процессе.

В мае 1999 года Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии выдвинул обвинения против Милошевича в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Отметим, что тогда, в ответ на инциденты в Косово НАТО начало бомбежки Югославии.

Через год после них в Белграде произошла "бульдозерная революция", результатом которой стало смещение Милошевича и передача его в Гаагский трибунал.

Он и еще четыре высших югославских руководителя обвинялись за преступления против человечности и нарушение законов ведения войны.

Обвинения включали в себя убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации. 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован.

Сам Милошевич опровергал эти обвинения и, в свою очередь, указывал на факты совершения военных преступлений со стороны НАТО. Обо всем этом он заявил во время своей длинной защитной речи в феврале 2002 года.

Процесс по делу Милошевича не был закончен, так как 11 марта 2006 года он умер в тюрьме в Гааге. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал инфаркт миокарда. За некоторое время до этого он страдал от сердечных приступов и ходатайствовал о лечении в России, однако в этом ему отказали. Трибунал мотивировал отказ тем, что это является лишь поводом, чтобы скрыться от суда.

Грузия

Экс-президент Грузии, а теперь украинский оппозиционный политик, бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили также был заочно судим на родине.

5 января 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани, приговорив к трем годам лишения свободы.

Саакашвили также обвиняли в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили, а также в растрате бюджетных средств.

В 2015 году Украина отказалась от экстрадиции Саакашвили, которой требовала грузинская главная прокуратура.

А в в 2017 году на Михо в Украине завели свое уголовное дело - за участие в преступной организации с целью свержения власти. Однако дело до конца не довели - потому что депортировали Саакашвили из страны (накануне ему по приказу Порошенко аннулировали украинское гражданство).

Украина

В Украине продолжается суд над экс-президентом Виктором Януковичем. Его обвиняют в государственной измене. Это единственное дело с участием Януковича, которое дошло до суда. Но и этому власти, похоже, уже не рады: слишком много нелицеприятных фактов о том периоде начало всплывать.

Помимо этого, Янукович является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

Уголовное дело по факту массовых убийств мирных граждан было открыто 24 февраля 2014 года, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Янукович прошел 6-часовый видеодопрос по этому делу.

19 января 2015 года Печерский районный суд города Киева вынес решение о заочном аресте Януковича.

29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича.