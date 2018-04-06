Президент США Дональд Трамп утверждает, что не платил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за ее молчание о близких отношениях с ним. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Как рассказал американский президент, он не знает, где его личный адвокат Майкл Коэн взял деньги, чтобы уплатить порноактрисе.

По данным агентства Reuters, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.

Напомним, поррноактриса Сторми Дэниэлс утверждает, что в 2006 году у нее была интимная связь с Дональдом Трампом. По ее словам, тогда же личный адвокат будущего президента заплатил ей за молчание.

Ранее "Страна" писала о том, что порноактриса рассказала о встречах с 60-летним Трампом.

Также мы сообщали, что Мелания Трамп несчастна и подумывает о разводе с мужем.