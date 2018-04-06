Сегодня, 6 апреля, на отчетно-выборном собрании Украинской Премьер-лиги (УПЛ), был избран новый глава профессионального клубного футбола. Им стал швейцарец Томас Гримм.

За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Он был выдвинут ФК Александрия и оказался единственным кандидатом на прошедших выборах.

Томас Гримм заступает на 4-летний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона, передает портал Sportarena.

Теперь уже бывший президент УПЛ Владимир Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.

Напомним, что в 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016.

Помимо этого, Гримм занимал должность президента Янг Бойз, а в 2009 году был избран на пост главы Швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял на протяжении двух лет.

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