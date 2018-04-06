Глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене заявила, что евродепутаты рассмотрят возможность предоставления Украине 1 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Европейский парламент сейчас рассматривает предложение Европейской комиссии о предоставлении дополнительных 1 миллиарда евро в качестве части нашей макрофинансовой помощи Украине", - сказала Андрикене во время визита в Украину.

Она добавила, что это возможно при условии прогресса от Украины, которого ожидает ЕС. При этом приоритетным направлением является борьба с коррупцией.

Она также подчеркнула необходимость отмены е-декларирования для активистов гражданского общества и достижения прогресса в судебной реформе.

Напомним, что министр финансов Александр Данилюк заявил, что утверждение макрофинансовой помощи Европейской комиссии Украине состоится в начале осени этого года.

Как сообщала "Страна", новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг госдотаций для АПК Украины.