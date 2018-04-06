В сети появились свежие фото с места строительства Крымского моста, который должен соединить аннексированный Крым с территорией России.

Фотографии размещены на сайте "Крымский мост".

Последние фото Крымского моста

На них можно увидеть завершение очередного этапа строительства моста. Как утверждается на сайте, строители закончили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки.

Фото: most.life

Одновременно на этой арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлены 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения - барьерное ограждение.

Фото: most.life

Завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.

Фото: most.life

Из истории Крымского моста

После аннексии Крыма железнодорожное сообщение России с полуостровом было прервано, а все разговоры о том, что Путин силой проложит сухопутный коридор в Крым через южные области Украины, так и остались разговорами.

Решение о строительстве моста было принято в Кремле на самом высшем уровне, и уже в феврале 2016 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту. Только разработка проектно-технической документации обошлась в $20 миллионов, а общие затраты на возведение моста, составляют гигантскую сумму в 100 миллирадов рублей ($1,78 миллиарда по курсу на 6 апреля 2018 года).

РФ не жалеет денег на этот проект. Как заявлял, например, еще в 2014 году, министр транспорта России Максим Соколов, Россия готова превысить смету в 100 миллиардов рублей, если этого потребуют обстоятельства.

По поводу строительства высказывались различные скептические оценки. Так, например, одним из аргументов противников стройки, был тот, что такие планы рассматривала и нацистская Германия после захвата Крыма, но отказалась от них. Немецкие инженеры посчитали тогда, что сложный рельеф дна, сильные течения, и регулярные штормы не позволят закончить строительство в срок, если вообще сделают его возможным.

Российские строители первые сваи забили в дно еще зимой 2016 года. Работы, вот уже два года, идут на этом объекте круглосуточно. Общая численность строителей составляет не менее 13 тысяч человек. К февралю 2018 года уже возвели главные конструкции автодорожной части переправы.



По планам проектировщиков крымский мост будет состоять из широкой 4-полосной трассы. Максимально разрешенная скорость будет составлять 120 километров в час. Первые автомашины планируют пустить уже в конце этого года. А поезда помчат по мосту в следующем, 2019 году.



Мост через Керченский пролив, длиной в 19 километров, соединит Крым и Краснодарский край. Он станет самым протяженным в России.

В конце прошлого года, в декабре, в России провели массовый онлайн-опрос по поводу названия для моста и победил вариант - "Крымский мост". Второе место с большим отрывом занял вариант - "Керченский мост", на третьем месте оказался "Мост воссоединения".

Реакция Украины на Керченский мост



27 марта 2018 года, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян затронул тему продолжающегося строительства Крымского моста. По его мнению, Украина, после введения его в эксплуатацию может потерять десятки миллионов гривен. Не удержался при этом министр и от политической шпильки в адрес северного соседа, назвав Кубань - украинской территорией.

"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, только по предварительным расчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", - заявил Владимир Омелян.

Также он добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

"Меджлис крымско-татарского народа" тоже не остался в стороне от возведения гигантского сооружения и занял более радикальную позицию по Крымскому мосту.

Один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов, предложил брать на учет весь транспорт, который будет проезжать по мосту, и таким образом вводить санкции против тех людей, которые таким манером будут въезжать на территорию аннексированного Крыма.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались. Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", - заявил Ислямов.