На сайте Национальной школы судей нашли опасную фишинговую ссылку
На сайте Национальной школы судей Украины специалисты обнаружили фишинговую ссылку.
Об этом сообщает Tehnot.
При переходе по ссылке антивирусная программа сообщала о вредоносной активности. При этом страница, на которую ведет ссылка визуально повторяет страницу авторизации Yahoo.
При переходе у пользователей могли похищать пароли и логины, которые они вводили по запросу.
Удалось выяснить, что эта фишинговая ссылка работает на сайте уже два года, с апреля 2016-го. Киберпреступники внедрили ее, используя уязвимости в CMS сайта.
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