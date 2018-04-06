На сайте Национальной школы судей Украины специалисты обнаружили фишинговую ссылку.

Об этом сообщает Tehnot.

При переходе по ссылке антивирусная программа сообщала о вредоносной активности. При этом страница, на которую ведет ссылка визуально повторяет страницу авторизации Yahoo.

При переходе у пользователей могли похищать пароли и логины, которые они вводили по запросу.

Удалось выяснить, что эта фишинговая ссылка работает на сайте уже два года, с апреля 2016-го. Киберпреступники внедрили ее, используя уязвимости в CMS сайта.

Ранее "Страна" писала, как мошенники с помощью поддельных сайтов воруют деньги украинцев.

Как сообщала "Страна", мошенники начали сбор личных данных клиентов ПриватБанка для подачи коллективного иска.