В соцсетях обсуждают отчет СБУ и прокуратуры по раскрытию покушения на Игоря Мосийчука.

Взрыв у телеканала "Эспрессо" организовало Главное управление Генштаба России, утверждают украинские следователи. Убить Мосийчука планировалось с целью дестабилизировать обстановку в Украине и дать российской армии повод для вторжения.

Столь эпохальные последствия после гибели одного-единственного нардепа вызвали много вопросов у наблюдателей. В соцсетях удивляются версии следствия, которую безоговорочно поддержал и сам Мосийчук, и его однопартийцы.

"Страна" собрала мнения о результатах расследования взрыва у "Эспрессо ТВ".

Фабула покушения на Мосийчука. Версия СБУ

В деле взрыва у "Эспрессо" есть четверо подозреваемых. Трое - украинцы и непосредственные исполнители теракта. Еще один - якобы офицер военной разведки РФ, имени которого следствие пока не знает.

В настоящий момент в руках у СБУ - только один второстепенный исполнитель покушения - "опустившийся (со слов прокуратуры) интеллигент" Михаил Мятных, который предоставил преступной группе свой гараж для хранения взрывчатки и тайных встреч.

Судя по всему, именно из его показаний силовики сделали глобальные выводы о российском вторжении сразу после гибели нардепа-радикала. Таким образом, можно предположить, что российский Генштаб доверительно информирует мелких исполнителей своей преступной воли о военных планах руководства РФ.

Эту и другие нестыковки мы подробно обсуждали в материале "Убить Мосийчука, чтобы завоевать Украину. Какие вопросы появились по взрыву у "Эспрессо ТВ"".

"Будет еще одно покушение"

Сам Игорь Мосийчук поблагодарил СБУ и прокуратуру за работу. И обрушился на тех, кто усомнился в ее результатах.

По его мнению, лучшее доказательство причастности России к теракту - это ее молчание. Кроме того, говорит нардеп, есть и вторая попытка его убить, которая якобы уже задокументирована.

"Молчат как российские спецслужбы, так и спикеры Российской Федерации, и это несмотря на то, что их государство прямо обвинили в организации кровавого теракта против украинского народа. А знаете почему молчат?

Дело в том, что сразу после покушения на мою жизнь спецслужбы РФ пытались совершить против меня еще одно преступление.

И в этом случае действия спецслужб РФ были тщательно задокументоментовани оперативниками и следователями СБУ. По этому факту СБУ возбуждено еще одно уголовное производство, о результатах расследования которого должно быть сообщено уже после Пасхальных праздников", - проинформировал Мосийчук.

В комментариях к посту Мосийчука некоторые усомнились в выводах СБУ.

"Игорь, вам самому не смешно от того, как звучат "выводы" СБУ?

ГРУ(!!) нанимает маргинализировавшегося интеллигента, чтобы тот с помощью заминированного мотороллера подорвал депутата, который абсолютно не влияет на макро-ситуацию, вызвав этим "начало боевых действий" (это капитанский конкурс КВН? Кто это придумал?).

На фоне вашей истории даже байка про покушение на Геращенко Антона звучит, как реальная версия следствия.

Наши спецы все таки наследники серьезной спецслужбы, как до такого абсурда можно было дойти?", - удивляется харьковчанин Игорь Горный.

"Легенды и мифы Древней Греции"

Журналист Станислав Речинский называет версию СБУ мифом.

"Расследование подрыва Мосийчука. Что в итоге? Задержаный бухарь, который жил в гараже и у которого обнаружили оружие и взрывчатку. И судебное заседание по избранию меры пресечения, о котором никто не знал. Ну и трое фигурантов вне пределов нашей досягаемости. И мотив -- дестабилизация. Легенды и мифы Древней Греции. Вывод. Не бухайте".

"Без Мосийчука Путин точно бы напал", - комментирует пост Речинского психиатр Рустам Исаков.

Волонтер Юрий Касьянов тоже не верит в российское происхождение взрыва у "Эспрессо".

"Игорь Мосийчук, которого, оказывается, хотели убить агенты Генерального штаба Российской Федерации!.. Да кому он нужен, прости господи?"

Политолог Михаил Чаплыга задается вопросами, как СБУ смогла установить офицера ГРУ, не установив его личность. И как узнала, где находятся остальные фигуранты дела.

"1. Если на надцатом году всевозможных заходив и блокировок, проверок и селекций.... К нам ездиют целые офицеры ГРУ, то когда ждать отставки Васи (главы СБУ Грицака - ред.)?

2. А как ЗАДНИМ числом пост фактум наш Василий так точно уставил личность целого офицера ГРУ?

3. А как Вася так точно установил текущее местоположение остальных... Чечня и Крым?"





"А кто-нибудь в принципе поинтересуется, зачем Генштабу РФ было пытаться взорвать Мосийчука? Почему именно Генштаб и почему именно Мосийчука?", - спрашивает журналист Дмитрий Горулько.

Тот же вопрос в менее сдержанных выражениях задает политолог Дмитрий Корнейчук.

"После долгой и мучительной оперативной работы СБУ и ГПУ установили: покушение на Мосийчука организовал представитель российского ГРУ.

У меня только один вопрос: кому этот убогий клоун Мосийчук вообще нужен, чтобы ГРУ пыталось его убить?"

Журналист Анатолий Шарий иронизирует, что эта "операция СБУ - самая блестящая, а расследование - великолепное".

Впрочем в Радикальной партии по-прежнему считают, что результаты расследования посрамили всех злопыхателей.

"Я сразу заявлял, что теракт у телеканала "Эспрессо" был направлен против моего коллеги Игорь Мосийчука и организовали его российские спецслужбы. Сегодня СБУ подтвердила это, сообщив о раскрытии этого кровавого преступления, его мотивы, исполнителей и заказчиков. Спасибо СБУ и Нацполиции за профессиональную контрдиверсионную работу. ...

Надеюсь, что никто больше не задавать ни мне, ни Мосийчуку детские вопросы - зачем нам охрана? К сожалению, живем в такое время, когда враждебные спецслужбы убивают за службу Украине", - написал в Facebook глава партии Олег Ляшко.