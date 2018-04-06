Через восемь дней, 14 апреля, в Харькове пройдет самый важный матч второго этапа чемпионата Украины по футболу. В очной встрече сойдутся гранды - "Шахтер" и "Динамо". От исхода поединка во многом будет зависеть и судьба первого места, и прямой выход в группу Лиги чемпионов.

Экс-главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал порталу Террикон о своих ожиданиях от главного матча весны.

"Думаю, все решится 14 апреля в Харькове, когда встретятся "Шахтер" и "Динамо". Ситуация очень простая: если выиграет "Динамо", то чемпионская гонка продолжится и будет интересно. Если в Харькове выиграет "Шахтер" - тогда уже можно будет говорить, что "Шахтер" будет чемпионом", - считает Сабо.

- "Шахтер" считается фаворитом в этом матче, но какие шансы у "Динамо"?



- Всегда есть шансы. "Шахтер" сейчас приличная команда, это ведущая команда в Украине. А вот последняя игра в Мариуполе показала, что молодежь "Динамо" растет. Предугадать, какую тактику изберут в "Динамо" и что из этого получится - тяжело. Будем ждать.

- Для динамовской молодежи играть против опытных бразильцев - все равно, что сдавать определенный экзамен...



- Дело в том, что для Мариуполя матч против "Динамо" тоже был экзаменом. Было столько нагнетаний, но Шапаренко вышел и перевернул все вверх ногами. Конечно, у молодежи будет мандраж, но самое главное, чтобы они не перегорели. Молодежь у "Динамо" интересная, посмотрим, как у них получится. Ведь часто бывает так, что в 18-19 футболисты показывают хороший уровень, а потом куда-то пропадают. Игра должна быть интересной.

- Будет полный стадион?



- Сто процентов. Уже продано больше десяти тысяч, а у нас только 6-е число. Еще есть 9 дней. Самое главное, чтобы судьи не делали ошибок, которые заводят футболистов с обеих команд. Потом уже игра скатывается в мелкие фолы и становится неинтересной. А я жду интересный матч.



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