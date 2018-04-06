Политика США в отношении Украины после назначения Майка Помпео на должность государственного секретаря не изменится.

Об этом посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью журналу "Фокус".

"Наша внешняя политика определяется президентом Дональдом Трампом… Конечно, каждый новый глава Госдепа имеет какие-то свои взгляды и концепции, но повторюсь: в конечном счете все определяет президент, поэтому прежняя политика продолжится", - сказала Йованович, отвечая на вопрос о том, как изменится политика США в отношении Украины после прихода Майка Помпео на пост госсекретаря.

Посол отметила, что довольна политикой США в отношении Украины и, как посол, была бы рада видеть с визитом в Украине и президента США Дональда Трампа, и вице-президента Майка Пенса.

"У нас долгая история поддержки Украины, с 1991 года, в некоторых сферах – еще раньше, так что она только продолжилась с этой администрацией, даже усилилась", - уточнила Йованович.

13 марта президент США Д.Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

Ранее "Страна" сообщала, что Салливан официально стал и.о. госсекретаря США, пока не утвердят Помпео.

Также в США вступил в должность новый госсекретарь Помпео.