В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства РФ Россия создала оперативную группу для предотвращения якобы "пиратских действий со стороны Украины". Об этом сообщает РИА Новости.

Новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

Глава местного отделения профильного ведомства Игор Рулев заверил рыбаков, что они могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность "обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым".

Так, экипаж должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны выходить на связь на определенной частоте.

Напомним, что вчера суд в Херсоне отпустил капитана судна "Норд" на свободу.

Но экипаж крымского "Норда" заявил, что не покинет судно без капитана.