Коммунальное предприятие "Плесо" подозревают в растрате 18 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт и очистку Дарницкого канала.

Об этом сообщает ua.1.

В ноябре 2017 года данное предприятие заказало в "Торгово-промышленной палате "Олимп" реставрацию и расчистку Дарницкого канала, однако, правоохранители установили, что канал был отремонтирован не в полном объеме.

"Из-за нарушения условий договора между двумя компаниями было открыто уголовное производство о растрате госсредств на обслуживание канала", - отмечают в полиции.

Также правоохранители получили доступ к документации относительно ремонта и очистки Дарницкого канала и расчистки русла реки Лыбидь, которое проводила "Олимп". По данным системы "Прозорро" в 2016-2017 годах "Олимп" выиграла тендеров на общую сумму 34 миллиона гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве экс-главу КП "Плесо" обвинили в строительстве дома в Гидропарке.

Бывший руководитель киевского коммунального предприятия "Плесо" выдал в аренду своей дочке участок на Броварском проспекте в Гидропарке, а потом и вовсе построил там себе дом. Сам же Гидропарк также попал под подозрение в расстрате средств. По данным следствия, готовясь к песенному конкурсу “Евровидение-2017”, администрация Парка культуры и отдыха "Гидропарк" закупила у физлиц-предпринимателей Стрелковского и Сердюкова два аттракциона: один - за 3,3 миллиона, второй - за 3,5 миллиона гривен. Реально установленный в итоге аттракцион "Лабиринт" стоит в разы дешевле, а обнаружить в Гидропарке аттракцион “Роллердром-Ледовый каток” правоохранительным органам вообще не удалось.

Однако по мнению администрации парка, претензии правоохранителей беспочвенны, а при помощи открытия уголовного дела на них оказывается давление.

Также сообщалось, что на взятке пойман директор по благоустройству водных объектов Киева.