В России, на время проведения чемпионата мира по футболу - 2018, могут создать специальное подразделение, которое будет следить за соблюдением норм морали и нравственности.

С таким предложением, о создании полиции нравов, выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает Gazeta cо ссылкой на RT.

Соответствующее обращение о создании экспериментального отряда при МВД будет направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Автор инициативы считает, что созданные группы должны быть направлены на борьбу с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе вовлеченными в занятия проституцией.

По его мнению, такие криминальные проявления могут негативно сказаться на имидже страны.

Милонов также выразил готовность лично возглавить экспериментальную организацию.

Ранее "Страна" сообщала, что ИГИЛ пригрозил химической атакой во время ЧМ-2018 в России.