Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский уехал с футбольного поля в автомобиле "скорой помощи", получив серьезную травму в матче второго тура чемпионата Беларуси против "Луча". Об этом сообщает Euroradio.

В одном из эпизодов экс-игрок сборной Украины ощутил толчок и неудачно приземлился на руку. К счастью, подозрения на перелом не подтвердились.

Как сообщает пресс-служба "Динамо", Милевский вывихнул локтевой сустав. Некоторое время ему придется походить в гипсе. О сроках возвращения на поле не сообщается.

"Больше всего я зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас, "Динамо" Брест", - прокомментировал полученное повреждение Милевский в своем Instagram.

"Динамо" выиграло у "Луча" - 2:1 и с 4 очками возглавило турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Милевского признали лучшим игроком сезона в брестском Динамо.

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