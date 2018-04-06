Российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на острове Пхукет в Таиланде, обнародовала новую порцию фото в разных купальниках и топлесс в своем Instagram.

"Немного вам тепла и моря из роскошного места на о. Пхукет", - написала Волочкова. На некоторых фото она топлесс - позирует в ванной среди лепестков или смотрит на закат, лежа на пляже.

Балерина сообщает, что довольна своим отдыхом.

При этом она отключила возможность оставлять комментарии для пользователей. Фото набрали по 10 тысячи более лайков.

Фото: instagram.com

Напомним, что Волочкова сфотографировалась в бане, прикрывшись вениками.

Как сообщала "Страна", ранее Волочкова также села на шпагат на вилле в Пхукете и обнародовала фото, отключив возможность его комментировать.