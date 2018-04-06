В последнее время внимание жителей городов приковано к электротранспорту. Одним из наиболее популярных современных устройств для передвижения является гироскутер. Чем обусловлен интерес покупателей к двухколесному транспортному средству?

Цены на бензин устремились вверх, поэтому горожане ринулись на поиски альтернативных средств передвижения. Выбрать гироскутер — рациональное решение для тех, кто хочет быстро передвигаться по городу, оставаясь в тренде модных решений.

Гироскутер представляет собой небольшую платформу (или доску) на двух колесах с функцией самосбалансирования при езде. Впечатляющая компактность, мобильность и маневренность — главные достоинства электротранспорта нового поколения. Владельцы гироскутеров могут быстро передвигаться по городу, минуя пробки, и вовремя добираться утром на работу. При необходимости устройство можно без особого труда провезти в метро или маршрутке. Транспортное средство оснащено большими колесами (оптимальный размер 8–10 дюймов), которые обеспечивают хорошую проходимость и могут развивать скорость до 16–20 км/ч.

Гироскутер работает от аккумуляторной батареи, поэтому он безвреден для окружающей среды. Владельцу такого транспортного средства не нужно покупать бензин, менять свечи и проходить техосмотр. Одного заряда достаточно, чтобы проехать до 30 км.

Катание на гироскутере приносит массу удовольствия, позволяя насладиться свежим воздухом и красотой окружающей природы. Многие модели оборудованы подсветкой, обеспечивающей комфортное передвижение в темноте.