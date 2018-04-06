В интернете случайно опубликовали фото старшего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Константина.

Фото выложил в Instagram московского "Сказкадариум", где знаменитые родители заказывали праздник для отпрыска. Снимок был сделан на праздновании дня рождения Кости: 26 февраля ему исполнилось 14 лет.

Ранее пара не публиковала фото юноши, где было бы изображено его лицо. Джанабаева заявляла, что Костя сам просит родителей не выкладывать его фотографии в соцсетях, потому что не хочет публичности.

Фото: instagram.com

Напомним, Костя появился на свет, когда о романе Меладзе и Джанабаевой еще никому не было известно. Певец официально состоял в браке со своей первой женой Ириной и растил троих дочерей. Позже артист ушел из семьи. В 2014 у Альбины и Валерия родился сын Лука. Затем, по слухам, звезды официально зарегистрировали отношения.

Джанабаева, которая несколько лет замужем за Валерием Меладзе, открыто заговорила об отношениях с супругом. Певица рассказала, что в их семье были сложные периоды, но теперь она счастлива.

Ранее "Страна" сообщала, что старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста "Аль-Джазиры".

Также Валерий Меладзе в Марокко выдал дочь замуж за журналиста. Фоторепортаж.