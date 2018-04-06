Следственный комитет собирается допросить гражданского мужа Юлии Скрипаль Степана Викеева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что Степан Викеев и Юлия Скрипаль в течение последних двух лет жили вместе в Москве.

По данным ресурса, Викеев - москвич, выпускник факультета социологии МГУ, писал диссертации на тему развития рынка. Он познакомился с Юлией около двух лет назад. Вскоре пара стала жить вместе в квартире на Давыдковской улице, которую купила Юлия Скрипаль.

После случившегося с эск-ГРУшником Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, Степан съехал с этой квартиры и более там не появлялся. В Лондон он также не летал.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением, вероятно, стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

Ранее "Страна" писала о том, что в доме отравленного Скрипаля нашли мертвых морских свинок и персидского кота в стрессовом состоянии.

Также мы сообщали, что опубликована запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой.