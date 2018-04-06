В Антарктиде впервые собрали урожай: 18 огурцов и 70 редисок
На немецкой антарктической станции Ноймайер III ученые впервые получили урожай овощей, выращенных в теплице без естественной почвы, дневного света и агрохимикатов.
Об этом сообщает AP.
На станции созрели 3,6 килограмм зеленого салата, 18 огурцов и 70 редисок. В это время снаружи были морозы от -20 и ниже.
Это первый такой опыт. В дальнейшем планируется получать по 4-5 кило овощей и фруктов в неделю.
Исследования координирует Германский центр авиации и космонавтики. Опыт выращивания съедобных растений в экстремальных условиях Антарктиды может быть в дальнейшем применен в будущих поселениях на Луне или Марсе, на межпланетных космических кораблях.
Фото: apnews.com
Напомним, что украинские ученые отправились в Антарктиду изучать озоновую дыру и ледники.
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