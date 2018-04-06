На немецкой антарктической станции Ноймайер III ученые впервые получили урожай овощей, выращенных в теплице без естественной почвы, дневного света и агрохимикатов.

Об этом сообщает AP.

На станции созрели 3,6 килограмм зеленого салата, 18 огурцов и 70 редисок. В это время снаружи были морозы от -20 и ниже.

Это первый такой опыт. В дальнейшем планируется получать по 4-5 кило овощей и фруктов в неделю.

Исследования координирует Германский центр авиации и космонавтики. Опыт выращивания съедобных растений в экстремальных условиях Антарктиды может быть в дальнейшем применен в будущих поселениях на Луне или Марсе, на межпланетных космических кораблях.

Фото: apnews.com

Напомним, что украинские ученые отправились в Антарктиду изучать озоновую дыру и ледники.

Как сообщала "Страна", в Антарктиде пингвины мешают латвийским полярникам проводить научные исследования, воруя техническое оборудование геологов.