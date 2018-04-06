Украина принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании "Siemens", которые были обманным путем завезены Россией в Крым, никогда там не работали.

Об этом Премьер Владимир Гройсман сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, пишет "УП".

Перед этим депутат Рефат Чубаров спросил, что правительство делает для того, чтобы исключить работу немецких турбин на территории оккупированного полуострова.

"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", - сказал Гройсман.

Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, утверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к "Siemens".

"Я встречался с руководством "Siemens" и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там", - сказал министр.

По его словам, он получил от руководства "Siemens" и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин хочет спросить у главы Siemens, как их турбины попали в Крым.

Также в Siemens не смогли доказать, что были обмануты при доставке турбин в Крым. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens в структуры "Ростех" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.