За порядком в Украине в пасхальную ночь будут следить 21,6 тыс. правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь на информацию, озвученную заместителем министра Сергеем Яровым.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн. украинцев.

"Все подразделения МВД, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране общественного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тыс. правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил Яровой.

Полиция, по его словам, уже обследовала почти 6,9 тыс. культовых сооружений.

По данным МВД, самые многочисленные пасхальные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Кроме того, в период с 7 по 9 апреля для реагирования на чрезвычайные ситуации будут привлечены около 14 тыс. спасателей и 3,9 тыс. единиц спецтехники.

Яровой отметил, что уже ведется подготовка к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Тогда будут дежурить свыше 14 тыс. правоохранителей и тысяча бойцов Нацгвардии. В поминальные дни, как ожидается, в мероприятиях примут участие около 4 млн. человек.

Ранее "Страна" писала о том, что националисты из С14 накануне Пасхи объявили войну куличам.

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