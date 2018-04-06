Художественным руководителем Московского театра, известного как "Табакерка", после смерти Олега Табакова стал артист Владимир Машков. Сегодня, 6 апреля, его представили труппе.

Об этом сообщают РИА Новости.

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Его директор - Александр Стульев.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер".

Фото: google.com.ua

Напомним, что народного артиста СССР, режиссера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила находится на Центральной аллее рядом с местами упокоения народных артистов СССР Леонида Броневого.

Как сообщала "Страна", сын Олега Табакова Антон озвучит главного героя "Простоквашино" - Матроскина. "Союзмультфильм" планирует выпустить 30 новых серий за 2 года.