После того, как со 2 апреля начался первый этап медреформы, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что изменится при приеме гинеколога.

Об этом сообщает ТСН.

По ее словам, женщины смогут обращаться к гинекологам без направления бесплатно, но после направления семейного врача ситуация меняется.

"Прием гинеколога будет бесплатным. На первичном звене сейчас есть семейные врачи, педиатры и терапевты. Со следующего года будем добавлять. На первичном звене женщина может пойти к гинекологу без направления", - сказала она.

При этом Супрун отметила, что по направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен другими способами.

Также она рассказала, что семейные врачи, кроме личных приемов, будут обязаны отвечать на телефонные звонки пациентов.

"Пациент может по телефону рассказать врачу, что ему нужно направление, можно это делать через электронную систему здравоохранения, и пациент может пойти к своему специалисту даже без того, чтобы зайти к своему семейному врачу", - сказала Супрун.

Напомним, что ранее "Страна" описала, что показали первые три дня "революции" в украинской медицине.

Как сообщала "Страна", Верховной Раде порекомендовали отправить в отставку Ульяну Супрун. Такое решение принял профильный комитет по вопросам охраны здоровья.