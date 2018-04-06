Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На основании ст. 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что иск подан в связи с "выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона".

4 апреля закончился срок действия ультиматума, выдвинутого Роскомнадзором к мессенджеру Telegram. "Роскомнадзор" пригрозил судом, если Telegram не передаст ФСБ ключи шифровки от переписки пользователей.

Закон "О персональных данных" вступил в силу в России 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории РФ.

В середине ноября 2016 года в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных была внесена соцсеть LinkedIn.

Ранее "Страна" сообщала, что мошенники заработали почти $30 000 на сбое Telegram.

Также Дуров объяснил причину всемирного сбоя в Telegram.