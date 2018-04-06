В Украине лишь 24% пользователей интернета пользуются соцсетью Facebook. Любопытно, что меньшее число пользователей этой популярной соцсети зафиксировано только в России, Беларуси, Молдове и Ватикане.

Об этом идет речь в отчете Internet World Statistics.

По данным ресурса, всего в Украине 23 миллиона 304 тысячи интернет-пользователей. То есть Facebook пользуются порядка 559 тысяч человек.

Напомним, что по данным Госстата, численность населения Украины на 1 января 2018 года составляла около 42,5 млн человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.

Также мы согобщали о том, что финансовый контролер Нью-Йорка Скотт Стрингер считает, что Марк Цукерберг должен уйти с поста исполнительного директора Facebook, чтобы вернуть доверие общественности.